Китай обіцяє допомогу Україні, одночасно таємно підтримуючи Росію у війні, - Fox News

Китай пообіцяв Україні нову гуманітарну енергетичну допомогу.

Китай запропонував Україні нову гуманітарну енергетичну допомогу для подолання наслідків ударів РФ, але одночасно з цим таємно фінансує російську військову машину, спрямовану на руйнування української енергетики. Як пише Fox News, посол США в НАТО Метью Вітакер звинуватив Пекін у тому, що хоча він має можливість зупинити вторгнення Росії, але вирішив цього не робити.

"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завтра ж покласти край цій війні, припинивши продаж його технологій подвійного призначення... Китай міг би припинити закупівлю російської нафти і газу. Знаєте, ця війна повністю підтримується Китаєм", – заявив Вітакер.

Зауваження Вітакера пролунали після зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван І з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою на полях конференції, де китайська сторона пообіцяла надати Україні гуманітарну енергетичну допомогу, щоб допомогти їй впоратися з триваючими російськими ударами по її енергетичній інфраструктурі. Китай публічно не розкрив розмір і масштаби пакету допомоги.

Найважливіший союзник Росії

Пекін неодноразово заявляв, що прагне до "конструктивної" ролі в припиненні кризи і стверджує, що не є стороною конфлікту. Китайські чиновники заперечують надання Москві летальної військової допомоги і стверджують, що підтримують діалог і політичне врегулювання.

Однак чиновники США все частіше представляють Китай як найважливішого зовнішнього пособника Росії. Росія сильно залежить від Китаю в питаннях критично важливих деталей і компонентів, що використовуються в безпілотниках та іншому військовому обладнанні, навіть незважаючи на те, що Пекін публічно дистанціюється від прямих поставок зброї.

Також Москва все більше покладається на китайські технології, промислові товари та фінансові канали в міру посилення західних санкцій. Зокрема, Китай знову став найбільшим покупцем російської нафти. Ці закупівлі забезпечують Москві критично важливе джерело доходу, оскільки західні уряди намагаються обмежити фінансування Росією військових дій за допомогою санкцій і цінових обмежень, пише Fox News.

"Пекін пропонує допомогу у відновленні української енергосистеми, одночасно залишаючись великим покупцем нафти, яка фінансує російську військову машину, яка, за словами західних чиновників, її руйнує".

Видання зазначає, що, підтримуючи дипломатичні канали з Україною і пропонуючи гуманітарну допомогу, Пекін зберігає свої позиції в потенційних дискусіях про післявоєнне відновлення.

"Для європейських урядів, які розглядають додаткові заходи проти китайських компаній, звинувачених у постачанні товарів подвійного призначення до Росії, гуманітарна діяльність Пекіна ускладнює дипломатичну картину", - зазначає видання.

Китай і війна в Україні

Західні чиновники відзначають, що Китай посилив свою підтримку війни РФ в Україні в 2025 році і, швидше за все, ще більше поглибить співпрацю з окупантами в цьому році.

За словами чиновників, президент Сі Цзіньпін став більш рішучим і впевненим у своїй підтримці російського диктатора Володимира Путіна, тому спроби європейців переконати своїх китайських колег допомогти закінчити війну стали більш складними протягом останнього року.

