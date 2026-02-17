Партія спікера Чехії пропонує позбавити українців права на довгострокове проживання

Окамура вважає, що жоден іноземець не повинен мати спрощених умов для отримання довгострокового дозволу на проживання в Чехії порівняно з іншими.

Голова Палати депутатів Чехії та очільник SPD Томіо Окамура заявив перед засіданням коаліційної ради ANO, SPD і "Автомобілістів", що міністри від руху "Свобода і пряма демократія" проголосують в уряді проти проєкту постанови, згідно з яким біженці з України повинні мати можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання цього року, повідомляють Ceske Noviny.

"Міністри SPD проголосують проти пропозиції, я вже поінформував про це коаліцію і прем'єр-міністра", - сказав Окамура.

Він пояснив, що така позиція SPD пов'язана з тим, що жоден іноземець не повинен мати спрощених умов для отримання довгострокового дозволу на проживання в Чехії порівняно з іншими.

"Необхідно, щоб усі відповідали стандартним умовам і не було жодних винятків", - зазначив голова Палати депутатів Чехії.

Він нагадав, що коаліція працює над посиленням умов перебування всіх іноземців у Чехії. Окамура нагадав, що міністр внутрішніх справ Любомир Метнар має підготувати відповідний закон до травня.

В чинному регламенті, який підготувало Міністерство внутрішніх справ, умови для отримання спеціального дозволу на довгострокове проживання не зміняться. Пояснюється, що біженці повинні прожити в Чехії з тимчасовим захистом не менше двох років або мати річний дохід понад 440 тисяч крон.

В статті наводяться дані, що в 2025 році приблизно 80 тисяч українців подали заявки на спеціальне довгострокове проживання і понад 16 тисяч осіб його отримали.

Примітно, що деякі організації мали питання щодо умов, встановлених для отримання дозволу. Зокрема, вони зазначили, що вони були суворими і відповідали вузькому колу біженців.

Зазначається, що наприкінці 2025 року 393 056 осіб у Чехії, або приблизно 3,6% населення, мали тимчасовий захист, який дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Раніше УНІАН повідомляв, що нові дані Міжнародної організації з міграції (МОМ) свідчать, що з України можуть знову виїхати близько 325 тисяч українців найближчими місяцями. Це громадяни, які вже виїжджали з України, але повернулися. Генеральний директор МОМ Емі Поуп пояснила, що причиною стануть постійні проблеми з подачею електроенергії. Вона зазначила, що одна лише стійкість не може підтримати сім'ї протягом ще однієї зими з відключеннями електроенергії та морозами. Поуп підкреслила, що безпечне житло, надійне енергопостачання та основні послуги не є розкішшю, а є фундаментальними для безпеки, виживання та гідності людей.

Також ми писали, що представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт поділилася даними, що після завершення війни в країну можуть повернутися від 3 до 3,5 млн біженців. Водночас, Кастель-Голлінгсворт зазначила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей хотітимуть повернутися додому. При цьому, вона додала, що повернення визначатиметься наявністю роботи, житла, медичної допомоги. Моделювання також показує, що більш ймовірно повернуться старі, самотні люди і матері-одиначки з дітьми.

