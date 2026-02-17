Біля Чорнобиля зафіксували азартних тварин з великим рівнем інтелекту

Вони особливо полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували видру річкову, яка відома як тварина з високим рівнем інтелекту. Про це повідомили у заповіднику, фахівці якого розповіли цікаві факти про цю тварину.

За словами дослідників, видра річкова - досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якої коливається в межах 5-10 кг, а довжина тіла 55-100 см.

Це спритні хижаки з високим рівнем інтелекту, вони соціальні у своїй поведінці, утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації - ігри, полювання, небезпека.

Відео дня

Живуть, переважно, у воді. Там же знаходять їжу - рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних.

"Це азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти", - підкреслюють дослідники.

Зазначається, що видри часто виходять на сушу. Особливо полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду. Розважаються також жонглюванням каміння через груди й живіт. Фахівці наголошують:

"Ці тварини зустрічаються практично на всій території Європи. Є вони та в Чорнобильському заповіднику, де мають всі умови для проживання й розмноження".

Мешканці Чорнобильського заповідника

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували вагітних олениць. Йшлося, що, зазвичай, період вагітності у них триває близько 230-250 днів, і народження малят припадає на травень-червень, коли умови для виживання найсприятливіші. Малеча народжується з характерним плямистим забарвленням, яке допомагає їм маскуватися серед трави. За словами дослідників, спостереження за оленицями надзвичайно цінні, бо дозволяють моніторити стан популяції, оцінювати репродуктивну успішність та вивчати адаптації до сезонних змін і клімату.

Вас також можуть зацікавити новини: