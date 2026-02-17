РосЗМІ назвали точну дату повного блокування Telegram в Росії

Повідомляється, що блокування буде "тотальним", за аналогією з Instagram і Facebook.

Популярний месенджер Telegram буде повністю заблокований в Росії з 1 квітня. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що блокування буде "тотальним" – за аналогією з Instagram та Facebook. Додаток не буде завантажуватися ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи.

У Роскомнадзорі повідомлення про повне блокування Telegram не підтвердили і не спростували, випустивши наступний коментар: "Відомству нічого додати до раніше опублікованої інформації з даного питання".

Раніше Роскомнадзор вже вводив різні обмеження щодо Telegram, коли росіян залишили без відеодзвінків у месенджері. 10 лютого в росЗМІ повідомили, що у користувачів Telegram в країні спостерігаються проблеми із завантаженням медіафайлів.

Творець Telegram Павло Дуров зазначав, що Росія обмежує доступ до месенджера, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження і політичної цензури.

Слідом за повідомленням Дурова, компанія-власник Meta заявила, що Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, назвавши цей крок частиною більш широкої кампанії Кремля з посилення контролю над сервісами обміну повідомленнями.

Інтернет-цензура в Росії вже жорсткіша за китайську

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року російська влада посилила контроль над інтернет-простором. Зокрема, були заблоковані Facebook, Instagram, Discord і ряд інших популярних ресурсів. Також влада масово видаляє VPN-сервіси і штрафує за їх використання.

У липні 2025 року в Росії запустили нову платформу – месенджер Max від компанії VK, який нагадує китайський WeChat. Додаток має доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів і файлів користувача, мало того, він контролюється спецслужбами.

Пізніше влада РФ зобов'язала попередньо встановлювати Max на всі нові пристрої, що продаються в Росії. Державні службовці, вчителі та студенти повинні користуватися цією платформою.

