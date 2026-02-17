Війна в Україні вступила в нову фазу: Foreign Affairs назвало головні виклики у 2026 році

У 2026 році Україні необхідно стабілізувати лінію фронту, знайти рішення для протидії російським ударам по інфраструктурі та використовувати безпілотники і крилаті ракети для нанесення більшої економічної шкоди Росії.

Війна Росії проти України перейшла в нову фазу – стратегічної витривалості. Що це означає для ситуації на полі бою і які основні виклики постали перед арміями обох країн у 2026 році – аналізує видання Foreign Affairs.

Росія не зможе наступати так само активно

Як зазначається в статті, російські збройні сили, по суті, зберігають техніку, але несуть значні втрати особового складу. До грудня число непоправних втрат (убитих і тяжкопоранених) почало перевищувати щомісячний набір новобранців, який також знизився.

"Все це не означає, що у Москви закінчуються люди... Однак, якщо нинішні втрати збережуться, Москві, можливо, доведеться знизити інтенсивність наступу або кількість напрямків, які вона спробує використовувати в 2026 році. Без істотних змін у тактиці ведення бойових дій російськими військами або без неефективного управління обороною України надії Москви на прориви згаснуть", - йдеться в статті.

Виклики для України

Контрнаступ ЗСУ під Куп'янськом у Харківській області показав, як українські підрозділи можуть використовувати тактичні інновації, а не додавати штурмові полки для заповнення прогалин або проводити дорогі контратаки для відвоювання території. Збройні сили України також постійно використовують технології для компенсації нестачі особового складу, зазначається в статті.

Головне завдання для України – підтримка боєздатності військ на фронті, оскільки навіть війна з використанням безпілотників, як і раніше, вимагає великих людських ресурсів:

"На жаль, саме тут Україна стикається з проблемами... Солдати втомилися, а на більш складних ділянках піхота проводить багато місяців на своїх позиціях без ротації. І в міру того, як бойові дії зміщуються від піхоти до підрозділів і фахівців, які використовують безпілотники, втрати стає все важче заповнити, оскільки людям, які служать на цих позиціях, потрібно набагато більше підготовки для розвитку спеціалізованих навичок".

Війна в 2026 році

У 2025 році війна набула більш регіонального характеру. Україна завдавала ударів по російському тіньовому флоту, в той час як Москва нахабно порушує повітряний простір країн-членів НАТО. Ці кампанії, ймовірно, будуть тільки розширюватися в міру встановлення відносного тупика на полі бою. При цьому навіть невеликі зміни можуть мати хвильовий ефект – як, наприклад, недавнє блокування використання Росією Starlink, зазначається в статті:

"У 2026 році Україні необхідно буде стабілізувати лінію фронту, знайти масштабовані і доступні рішення для протидії російським ударам по інфраструктурі і використовувати безпілотники і крилаті ракети вітчизняного виробництва для нанесення більшого економічного збитку Росії".

Водночас більш істотний зсув у динаміці залежатиме від того, чи зможе Україна перейти від простого нанесення Росії великих втрат на фронті до контролю над полем бою на більшій глибині та відновлення колись існуючої переваги у використанні безпілотників.

Путін зробив програшну ставку

Минулого року Володимир Путін зробив дві ставки. Перша полягала в тому, що постійний тиск і втрати призведуть до краху українських ліній оборони. Друга – в тому, що російська дипломатія налаштує США проти України, позбавивши їх критично важливої американської підтримки військових дій. Однак, по суті, обидві ставки Путіна виявилися помилковими.

"Подальший розвиток бойових дій вплине на хід переговорів, і ключове питання полягатиме в тому, що є більш стійким: наступ Росії чи оборона України... Україна страждає від виснаження, але не від відчаю. Хоча Україна стикається з труднощами, часу все менше і менше на боці Росії, як би Москва не намагалася представити ситуацію інакше", – підсумовують аналітики.

Коли Росія більше не зможе воювати

Екс-директор ЦРУ Девід Петреус зазначив, що без істотного посилення зовнішнього тиску російська влада не буде готова до припинення війни.

Головними умовами, за яких Росія більше не зможе продовжувати війну, він назвав санкції США, допомогу європейців Україні та нарощування випуску українських дронів і ракет.

