Народився в сорочці: у Львові чоловік послизнувся й потрапив під колеса авто

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав, що чоловік живий, але травмований.

В понеділок, 16 лютого, у Львові чоловік переходив дорогу по вулиці Тершаковців, несподівано послизнувся й потрапив під колеса автомобіля. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич й виклав в своєму Telegram-каналі відео з моментом інциденту.

На кадрах видно, як чоловік впевнено переходить дорогу, аж раптом він послизнувся й впав. В цей момент поряд проїжджав автомобіль й не встиг загальмувати, зачепивши пішохода.

Зінкевич поділився, що за попередньою інформацією пішохід живий, але отримав травми.

"16.02.2026 Вул. Тершаковців, нещасний випадок з пішоходом послизнувся, за попередньою інформацією пішохід травмований живий", - йдеться в повідомленні депутата.

