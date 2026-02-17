Били 'Іскандерами' та ракетами Х-101: у Повітряних силах розкрили деталі атаки Росії

Російська Федерація під час сьогоднішньої атаки запустила по Україні 29 ракет та 396 ударних БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили України.
"У ніч на 17 лютого (з 18:00 16 лютого) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області (РФ), ТОТ Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської області (РФ) керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області", - сказано в повідомленні .
При цьому зазначається, що за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101; 4 крилатих ракети "Іскандер-К"; одна керована авіаційна ракета Х-59/69.
Також РФ запустила по Україні 396 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів, з яких близько 250 це "Шахеди". Збито/подавлено 367 ворожих БПЛА.
Повітряні сили зазначають, що зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 17 лютого, росіяни атакували Україну. Зокрема, були удари по Одесі і Дніпру.
Пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області зазначила, що вночі Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали енергетична та цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі.
Зазначається, що внаслідок атаки по гаражному кооперативу постраждали 2 особи. На інших локаціях інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.