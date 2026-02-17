Росіяни засипають Херсон касетними боєприпасами: військовий припустив, звідки вони отримали 'транш'

Також ворог скидає шипи та протипіхотні міни на дорогу Миколаїв - Херсон.

Російські окупанти буквально засипають Херсон касетними боєприпасами, які могли надійти із Північної Кореї. Про це заявив військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов (Осман).

За його словами, окупанти хаотично засипають Херсон снарядами з касетною бойовою частиною й зараз більшість таких боєприпасів "валяється нерозірваними по місту".

Військовий припускає, що це може свідчити про постачання чергового траншу касетних боєприпасів РФ від Північної Кореї.

Крім того, за даними Бунятова, росіяни засипають шипами та протипіхотними мінами дорогу Миколаїв - Херсон зо допомогою БПЛА "Молнія".

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин розповів, що Херсон постійно потерпає від обстрілів російських окупантів. На Херсонському (Придніпровському) напрямку противник проводить диверсійно-розвідувальні дії, під час яких намагається з’ясувати, де розташовані вогневі засоби ЗСУ, деталі про оборону, інженерні загородження тощо. Ворог проявляє активність в районі островів Білогрудий, Круглик. Найактивніше ворог поводиться в районі автомобільного і залізничного Антонівських мостів.

