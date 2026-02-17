Золото тане на очах через свята в Китаї: скільки коштує метал

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї закриті.

Золото подешевшало більш ніж на 2% у вівторок, 17 лютого. Новий рік у Китаї вплинув на ліквідність, а послаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара посилили тиск, пише Reuters.

За даними платформи investing, станом на 9:34 за київським часом золото торгувалося по 4928,46 долара за унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 158,98 долара.

"Низька ліквідність у зв'язку зі святами в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, але, очевидно, і в США, означає, що на ринку просто не було попиту", – сказав старший аналітик ринку Capital.com Кайл Родда.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню і Південної Кореї закриті у зв'язку зі святкуванням Місячного Нового року. Американські ринки були закриті 16 лютого у зв'язку з Днем президентів.

Індекс долара США зріс на 0,2% по відношенню до кошика валют, що зробило золото, ціни на яке встановлюються в доларах, дорожчим для власників інших валют.

Протоколи січневого засідання Федеральної резервної системи США, які будуть опубліковані 18 лютого, можуть дати інвесторам додаткові підказки про грошово-кредитну політику. Згідно з інструментом FedWatch Tool CME, ринок зараз очікує, що перше з трьох знижень процентних ставок в цьому році відбудеться в червні. Злитки, що не приносять дохід, як правило, добре почуваються в умовах низьких процентних ставок.

На геополітичному фронті президент США Дональд Трамп заявив 16 лютого, що він буде "опосередковано" брати участь у переговорах щодо ядерної програми Ірану в Женеві, а представники України та Росії зустрінуться для проведення мирних переговорів за посередництва Вашингтона.

"Безпосередня верхня межа для золота знаходиться десь в районі 5120 доларів, але наступна реальна мета - повернення до максимумів в 5600 доларів, а потім, звичайно, ми рушимо до нових рекордів", - заявив керівник відділу глобальної макроекономіки в Tastylive Ілля Співак.

Ціни на метали - останні новини

Вже 12 лютого ціни на мідь знову почали зростати, наближаючись до нового рекорду. Метал підтримав прогноз скорочення пропозиції і ослаблення долара, незважаючи на зниження попиту з боку Китаю напередодні Місячного Нового року.

13 лютого ціни на алюміній почали знижуватися. Причиною здешевлення стали плани президента Дональда Трампа скоротити деякі американські мита на сталь і алюміній.

