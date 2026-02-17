РФ масовано атакувала енергетику п'яти областей: є перебої зі світлом, теплом і водою

Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Росія в ніч на 17 лютого вчергове масовано атакувала дронами та ракетами українську енергетику. В результаті ударів частково залишилися без світла п'ять областей.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу заявив, що внаслідок ворожої атаки станом на ранок знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання в Сумах та Одесі.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - запевнив Некрасов.

Окрім чергової атаки на енергетику, РФ вчергове вдарила безпілотником по автомобілю з енергетиками.

"Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!" - проінформував заступник міністра енергетики.

Він додав, що у більшості регіонів України протягом доби застосовуються графіки погодинних відключень світла, а для підприємств - графіки обмеження потужності.

"В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення", - зазначив Некрасов.

Зі свого боку віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив наслідки нічної атаки Росії. За його словами, в ніч на 17 лютого ворог атакував цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру Сумщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Одещини, Полтавщини, Івано-Франківщини та інших областей.

"У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання", - зауважив Кулеба.

Він уточнив, що на Одещині через знеструмлення частково відсутнє тепло і вода.

"Також тривають відновлювальні роботи на Сумщині", - підкреслив Кулеба.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

Попри мирні перемовини РФ продовжує систематично атакувати енергосистему України. В ніч проти 16 лютого внаслідок чергової ворожої атаки частково без світла залишилися Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Одещина.

13 лютого російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла шість областей. За інформацією "Укренерго", станом на ранок п’ятниці були знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко очікує, що ситуація зі світлом навесні покращиться, і додав, що українці можуть у квітні-червні бути зі світлом вже цілодобово. Однак остаточно відмовитися від відключень світла, на думку експерта, Україна зможе лише за 3-5 років в разі припинення бойових дій.

