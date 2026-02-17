Росія активно розширює потенціал безпілотників: в ISW попередили про небезпеку

Росія активно вкладає кошти в розробки і створює нові спецпідрозділи.

Росія активно вкладає кошти та активізує зусилля для розширення потенціалу своїх безпілотників. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, РФ інвестує кошти в централізовані інкубатори для розвитку технологій безпілотних літальних апаратів і створює спеціальні підрозділи та посади.

Ці зусилля спрямовані на підтримку кампанії Росії з повітряного перехоплення на полі бою, а також протиповітряної оборони за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Так, колишній глава російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Рогозін 16 лютого заявив, що Центр спеціального призначення безпілотних систем "БАРС-Сармат" розширює список спеціалізованих посад, збільшує бойові підрозділи і проводить додатковий набір персоналу.

Як зазначають в ISW, цей центр є ключовою організацією з досліджень і розробок в області російських безпілотних систем і займається розробкою та випробуванням обладнання і оперативних концепцій перед більш широким поширенням нових технологій і тактик використання безпілотних систем в російських підрозділах.

До його складу також входять два спеціалізованих загони, які спеціалізуються на експлуатації безпілотників на оперативній глибині до 30-35 кілометрів, а також окремий загін протиповітряної оборони, який спеціалізується на перехопленні українських дронів за допомогою безпілотних систем.

До складу Центру також входить спеціалізований загін, який виробляє і модернізує обладнання з урахуванням бойового досвіду, отриманого на фронті:

"Кожна з цих нових частин приділяє особливу увагу різним елементам російської кампанії повітряного перехоплення, включаючи забезпечення ударів середньої дальності, перехоплювачі-безпілотники і технологічні адаптації. Ці кампанії значною мірою сприяли просуванню російських військ на полі бою восени і взимку 2025 року".

Центр також заявив, що розробляє "нову" військову спеціальність під назвою "солдат-технолог" – роль, ймовірно, призначену для сприяння розвитку та інтеграції можливостей безпілотних літальних апаратів у російських бойових силах в цілому.

"Подальший розвиток і розширення центру може дозволити Росії швидше поширювати успішні розробки в області безпілотних систем в російських збройних силах", – попереджають аналітики.

Як росіяни справляються з відключенням Starlink

Після того, як SpaceX відключив доступ до терміналів Starlink для російських військ, армія окупантів зменшила кількість наступальних операцій, а точність їхніх ударів знизилася.

Як повідомляв радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, росіяни почали випробування стратосферних платформ, які планують використовувати для налагодження зв'язку стандарту 5G NTN. Таким чином вони планують компенсувати втрату доступу до супутників Starlink.

