Трамп звернувся з попередженням до України перед переговорами в Женеві

Трамп вимагає від Києва швидко укласти угоду з Росією.

Перед новим раундом тристоронніх переговорів про мирне врегулювання в Женеві, які відбудуться 17-18 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся з попередженням до України, заявивши, що очікує активної участі Києва в майбутньому переговорному процесі і сподівається на якнайшвидше досягнення Україною угоди з РФ.

Як пише The Guardian, у коментарі журналістам на борту літака Air Force One по дорозі до Вашингтона Трамп посилив тиск на Україну, вимагаючи швидко укласти угоду з Росією.

"Україні краще сісти за стіл переговорів, як можна швидше", – заявив президент США.

Очікується, що дводенна зустріч у Швейцарії, яка розпочнеться у вівторок, буде аналогічна переговорам, що відбулися раніше цього місяця в Абу-Дабі, за участю представників Вашингтона, Києва та Москви. Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер представлятимуть адміністрацію Трампа на переговорах.

Водночас, незважаючи на відновлені зусилля США щодо активізації дипломатії, надії на раптовий прорив залишаються низькими, оскільки Росія продовжує висувати максималістські вимоги до України.

Мирні переговори за посередництва США, як заявляє Кремль, швидше за все, будуть зосереджені на земельних питаннях, які є головним каменем спотикання. Крім територіальних суперечок, Росія і Україна як і раніше далекі одна від одної з таких питань, як контроль над Запорізькою атомною електростанцією і можлива роль західних військ в післявоєнній Україні.

США про мирні переговори

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки нікого не змушують йти на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. За його словами, Вашингтон зацікавлений у завершенні російсько-української війни. І Штати хочуть зробити все, що в їхніх силах, щоб цього домогтися.

Російські ЗМІ писали, що на переговорах у Женеві нібито буде обговорюватися енергетичне перемир'я. Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах коло питань буде ширшим, ніж в Абу-Дабі. За його словами, будуть говорити і про території.

