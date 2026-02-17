Долар зростає на світових ринках

Аналітик Йенс Наервіг Педерсен очікує, що ФРС знизить ставки в червні та вересні.

Долар зростає другий день поспіль. Американська валюта ігнорує ринкові прогнози, які передбачають приблизно три зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США цього року.

Видання Bloomberg пише, що ринки оцінюють зниження ставок ФРС до кінця року приблизно на 64 базисних пункти. Деякі стратеги вважають, що це надмірно, оскільки три зниження можуть бути більшими, ніж очікується, що робить ринок вразливим для відновлення долара.

У зв'язку із закриттям американських ринків 16 лютого і відсутністю значущих подій у календарі до публікації даних ФРС США та інформації про особисті споживчі витрати в п'ятницю, у інвесторів з'явилася можливість перебалансувати портфелі без явного макроекономічного каталізатора.

Валютний аналітик Йенс Наервіг Педерсен очікує, що ФРС знизить ставки в червні і вересні, а потім утримає їх в діапазоні 3,00-3,25% до 2027 року.

Геополітичні ризики також знову в центрі уваги, оскільки наближається черговий раунд переговорів щодо ядерної програми між США та Іраном, а президент США Дональд Трамп заявив, що обговорює майбутній продаж зброї Тайваню з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Курс долара в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і становить 43,45 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 15 копійок і становить 51,65 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок і становить 43,39 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і становить 51,55 гривні за євро.

