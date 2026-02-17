Атака дронів на Краснодарський край РФ: спалахнув Ільський НПЗ (відео)

В оперативному штабі регіону підтвердили удари по об'єкту.

Вночі 17 лютого внаслідок атаки безпілотників сталася масштабна пожежа на Ільському нафтопереробному заводі, що в Краснодарському краї РФ.

Як зазначили в оперативному штабі регіону, "в результаті атаки БпЛА сталося займання на Ільському НПЗ". Там уточнили, що пошкоджений резервуар з нафтопродуктами. Зазначається, що площа пожежі - близько 700 квадратних метрів.

"У гасінні задіяні 72 людей і 21 одиниця техніки, в тому числі спеціалісти МНС Росії по Краснодарському краю. Також на місці працює пожежний поїзд", - йдеться у повідомленні.

У мережі показали відео пожежі, що сталася внаслідок атаки нафтопереробного заводу.

За повідомленням Міноборони РФ, упродовж ночі над російськими регіонами, анексованим Кримом та над морем було збито 151 український безпілотник. Зокрема, 18 - над територією Краснодарського краю.

Зазначимо, що раніше Сили оборони вже неодноразово атакували Ільський НПЗ. Востаннє це було в ніч на 1 січня 2026 року. За повідомленням Генштабу ЗСУ, тобі було зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Атаки на російські об'єкти

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно українські дрони вдарили по НПЗ за 1750 км від кордону. Йдеться про Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, що входить до структури російської компанії Лукойл. Підприємство переробляє близько 4 мільйонів тонн нафти на рік. У СБУ заявили, що внаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа.

Також 14 лютого Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна у Краснодарському краї. На території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Крім того, днями Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

