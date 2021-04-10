Суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до +20 градусів.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, ночі ще залишатимуться холодними. Стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +5 градусів.

Читайте такожНічні морози відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні (відео)

"На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон, на ім’я PEGGY, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод", - пояснили в Укргідрометцентрі.

У Західній Україні прогнозують сонячну погоду, опадів очікувати не варто. Температура становитиме +13…+18 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде холодніше, вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів.

На Півночі країни буде сухо. Позначки на термометрах покажуть +14...+16 градусів. У південних областях теж без опадів, світитиме сонце. Там слід очікувати +11...+15 градусів.

У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

"11 квітня повсюди, в усіх частинах, в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода, а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12...+18 градусів. А в неділю на Заході навіть і +20 градусів", – наголосила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні 11 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +16...+18

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +13...+15

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16

Погода в Україні: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко