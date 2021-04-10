Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до +20 градусів.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, ночі ще залишатимуться холодними. Стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +5 градусів.
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"На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон, на ім’я PEGGY, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод", - пояснили в Укргідрометцентрі.
У Західній Україні прогнозують сонячну погоду, опадів очікувати не варто. Температура становитиме +13…+18 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде холодніше, вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів.
На Півночі країни буде сухо. Позначки на термометрах покажуть +14...+16 градусів. У південних областях теж без опадів, світитиме сонце. Там слід очікувати +11...+15 градусів.
У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.
"11 квітня повсюди, в усіх частинах, в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода, а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12...+18 градусів. А в неділю на Заході навіть і +20 градусів", – наголосила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 11 квітня
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +16...+18
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +13...+15
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +13...+15
Київ – +14...+16
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