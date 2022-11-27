Температура поповзе вниз, тому варто готуватися до невеликих морозів.

Українські синоптики попередили про небезпечні метеорологічні умови в Київській області в понеділок, 28 листопада. На дорогах можлива ожеледиця

За даними Укргідрометцентру, очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем. При цьому вночі та вранці можливий туман, а на дорогах ожеледиця.

Водночас очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

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Стовпчик термометра в Київській області покаже від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а в Києві температура триматиметься на позначці в 0 градусів.

Погода в Україні в грудні

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що на початку грудня в Україну прийде похолодання. Температура місцями знизиться майже на п'ять градусів. Вона попередила про складну ситуацію для водіїв - на дорогах буде мокро, часом очікується ожеледиця.

У свою чергу в КМДА повідомили, що мокрий сніг з дощем можливий у понеділок, 28 листопада, а вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2 градусом вдень і -5 градусів вночі.

У зв'язку з цим водіїв закликали не виїжджати під час снігопаду, а пішоходам нагадали правила безпеки. У темний час доби потрібно користуватися флікерами і ліхтариками.

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