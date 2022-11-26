Водіїв просять, за можливості, не виїжджати на власних авто під час снігопаду.

У Києві вже 27 листопада очікуються снігопади і морози. Зима буде ранньою, тому мешканців столиці попередили про правила безпеки.

У КМДА наголосили, що дорожні та комунальні служби вже готові до зміни погодних умов. Проте водіям потрібно бути пильними.

"Нові снігопади метеорологи прогнозують на неділю 27 листопада. Також мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах. За можливості не виїжджайте на власних авто під час снігопаду", - наголосили у КМДА.

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Також киян-пішоходів закликали дотримуватися правил безпеки. У темний час доби потрібно користуватися флікерами і ліхтариками.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що синоптик назвала дату похолодання в Україні та зазначила, що вже скоро температура впаде на кілька градусів.

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