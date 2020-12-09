Сильний вітер та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
У четвер в Україні очікується значне погіршення погоди: сильний поривчастий вітер, опади та ожеледиця на дорогах.
У четвер, 10 грудня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"10 грудня вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. Вночі у західних та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.
Сильний вітер та сніг з дощем: завтра на Україну налетить шторм (карта)
Погода в Києві та Київській області
По Києву та Київській області 10 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с.
За даними ДСНС, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- Річки в Україні починають вкриватися льодом
- Аномальна весна в Австралії: температура піднялася вище 40° (карта)
- Раптове потепління принесе в Україну мокрий сніг з дощем: синоптик розповіла про погоду на завтра
- "Зима не буде такою, як попередня": синоптик розповів, чи слід чекати українцям на сніг
- Венецію затопило через помилку синоптиків (фоторепортаж, відео)
- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-2°... -6°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-2°... -8°
- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк-2°... -3°
- Львів-1°... -2°
- Миколаїв+1°... -4°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне-2°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -8°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -5°
- Чернігів-3°... -9°
- Чернівці-2°... -3°