Сильний вітер та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди

У четвер в Україні очікується значне погіршення погоди: сильний поривчастий вітер, опади та ожеледиця на дорогах.

Завтра в Україні місцями очікується ожеледь на дорогах / фото УНІАН

У четвер, 10 грудня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"10 грудня вночі на заході та півдні країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. Вночі у західних та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.

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Погода в Києві та Київській області

По Києву та Київській області 10 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с.

За даними ДСНС, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць

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