У постраждалому районі затоплені вулиці та заблоковані дороги

В Італії сталася потужна повінь. Від наслідків негоди потерпає північний регіон країни - Лігурія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, у постраждалому районі затоплені вулиці та заблоковані дороги, сталися зсуви ґрунту.

Повідомляється, через стихію у регіоні не працювали школи.

Повідомлень про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше влада Лігурії через сильні дощі тимчасово зупинили місцеві вибори. Зливи призвели до повеней і зсувів, в результаті чого перекрили автомагістраль Савона-Турин. У Лігурії в цей час якраз проходили місцеві вибори, тому влада закрила деякі виборчі дільниці.

Як раніше повідомляв Погода УНІАН, тропічний циклон "Шахін" накрив Оман та Іран. Жертвами стихії вже стали 13 осіб. Циклон налетів на Оман з проливними дощами та швидкістю вітру до 150 км/ч. Через це уздовж північного узбережжя країни сталася масштабна повінь.

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Автор: Катерина Лиманська