Через потужні снігопади у Китаї зіткнулися понад 30 автомобілей (відео)
Машини відкопували близько трьох годин.
У Китаї через потужні снігопади на дорозі зіткнулись понад 30 автівок.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Понад 100 людей опинились у сніговій пастці. 28 рятувальних бригад виїхали на допомогу - їм знадобилось понад 3 години, щоб відкопати машини.
Деякі авто позасипало майже по самий дах - кількох людей госпіталізували.
Снігова буря у США
Сніговий шторм накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.
Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів.
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