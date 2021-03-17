Через потужні снігопади у Китаї зіткнулися понад 30 автомобілей (відео)

10:35, 17 березня 2021
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Машини відкопували близько трьох годин.

У Китаї пройщли потужні снігопади / Скріншот
У Китаї пройщли потужні снігопади / Скріншот

У Китаї через потужні снігопади на дорозі зіткнулись понад 30 автівок.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Понад 100 людей опинились у сніговій пастці. 28 рятувальних бригад виїхали на допомогу - їм знадобилось понад 3 години, щоб відкопати машини.

Деякі авто позасипало майже по самий дах - кількох людей госпіталізували.

Снігова буря у США

Сніговий шторм накрив центральну частину США. Заметілі, град та шквальний вітер - в центрі зимової бурі опинились 7 штатів.

Місцями менше як за добу намело метрові кучугури. Заблоковані десятки автомобільних трас, повідомляють про численні ДТП. Лише в одному аеропорту Денвера скасовані майже 2000 рейсів. Синоптики прогнозують, що холодний фронт просуватиметься далі на західне узбережжя і південь США, триматиметься негода принаймні кілька днів. 

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: погодаснігКитайснігопад
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