У Бразилії через проливні дощі почалися повені / фото REUTERS
Проливні дощі викликали зсуви і повені у бразильському штаті Сан-Паулу, в результаті яких загинули 19 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, серед загиблих семеро дітей.
За даними місцевої влади, ще дев'ять осіб отримали поранення, чотири людини пропали безвісти, а близько 500 сімей залишилися без даху над головою.
Губернатор Сан-Паулу заявив, що виділив 15 мільйонів реалів (2,79 мільйона доларів) на екстрену допомогу постраждалим містам.
Нагадаємо, у Флориді так похолодало, що ігуани почали падати з дерев.