Близько 500 сімей залишилися без даху над головою.

Проливні дощі викликали зсуви і повені у бразильському штаті Сан-Паулу, в результаті яких загинули 19 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, серед загиблих семеро дітей.

За даними місцевої влади, ще дев'ять осіб отримали поранення, чотири людини пропали безвісти, а близько 500 сімей залишилися без даху над головою.

Губернатор Сан-Паулу заявив, що виділив 15 мільйонів реалів (2,79 мільйона доларів) на екстрену допомогу постраждалим містам.

Нагадаємо, у Флориді так похолодало, що ігуани почали падати з дерев.

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