"Завершальний прорив лютого холоду в Україну": синоптик пообіцяла, що температура впаде до -26°
Після сильного морозу розпочнеться відлига.
Відсутність опадів та атмосферні прояснення найближчої ночі дозволять стовпчикам термометрів опуститися до -20°...-26°.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Радіти швидкій весні зарано: синоптик спрогнозувала, коли в Україну прийде тепло
У західних областях (окрім Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на сході України передбачається вночі -14°...-20°.
У південній частині України та на Закарпатті -9°...-15°.
Завтра, 19 лютого, температура повітря коливатиметься в межах -7°...-12°, на заході та півдні -1°...-7°. Опади в Україні малоймовірні, лише вночі в Приазов'ї пройде сніг з хуртовинами. Очікується сильний вітер.
У Києві у п'ятницю переважатиме суха погода. Вночі у столиці -18°...-22°, на околицях - нижче. Вдень у Києві передбачається близько -10°.
"Завершальний прорив лютого холоду в Україну перед плаванням по калюжах та тротуарних річках! А далі розпочнеться відлига та потепління до "плюсів". І хоча ситуація буде непростою - все ж різка зміна погоди, проте вся оця морозна темна сумна тривога важких лютневих днів наближає нас прийдешнім потеплінням до весни", - резюмувала синоптик.
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