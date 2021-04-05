"Квітень продовжує жартувати": синоптик здивувала українців погодою на завтра
На сході, півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9°...+13°.
Завтра, 6 квітня, холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3°...+8°, місцями 0°...+3°. В Карпатах до -3°...-8°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Квітень продовжує жартувати. Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною - тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, завтра на сході, півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9°...+13°", - каже синоптик.
На заході та півночі очікується північно-західний вітер, на решті території України ще залишиться південних напрямків.
У західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях - невеликий дощ.
На решті території України - без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.
У Києві у вівторок ще побуде тепліша погода, протягом дня передбачається +10°...+13°. Збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу.
"Погода в Україні передбачається на 7-8 квітня складною, але ближче до вихідних, температура почне підвищуватися, сонця побільшає", - резюмувала синоптик.
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