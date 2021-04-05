"Квітень продовжує жартувати": синоптик здивувала українців погодою на завтра

14:19, 5 квітня 2021
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На сході, півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9°...+13°.

У західних регіонах очікується сніг / фото УНІАН
У західних регіонах очікується сніг / фото УНІАН

Завтра, 6 квітня, холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3°...+8°, місцями 0°...+3°. В Карпатах до -3°...-8°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Квітень продовжує жартувати. Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною - тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, завтра на сході, півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9°...+13°", - каже синоптик.

На заході та півночі очікується північно-західний вітер, на решті території України ще залишиться південних напрямків.

У західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах можливий сильний сніг, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях - невеликий дощ.

На решті території України - без опадів, лише в Криму місцями пройде незначний дощ.

У Києві у вівторок ще побуде тепліша погода, протягом дня передбачається +10°...+13°. Збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу.

"Погода в Україні передбачається на 7-8 квітня складною, але ближче до вихідних, температура почне підвищуватися, сонця побільшає", - резюмувала синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак

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