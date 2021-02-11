Завтра Київ замете снігом, вдень різко вдарить мороз до -11°
Вночі температура опуститься до -14°.
У п'ятницю, 12 лютого, в Києві вдень температура сягне -11°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
У Києві почався потужний снігопад: столиця готується до удару циклону (відео)
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -14°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -1°.
Весь день буде йти невеликий сніг.
Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.
Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 12 лютого
Червоний місяць у цей день - до вітру.
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