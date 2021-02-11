Завтра Київ замете снігом, вдень різко вдарить мороз до -11°

Вночі температура опуститься до -14°.

Сніговий колапс у столиці триває / Фото REUTERS

У п'ятницю, 12 лютого, в Києві вдень температура сягне -11°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -14°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -1°.

Весь день буде йти невеликий сніг.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 12 лютого

Червоний місяць у цей день - до вітру.

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