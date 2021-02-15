Сьогодні у Києві припиниться сніг, температура вночі впаде до -19°

До обіду очікуються снігопади.

У Києві триває справжня зима / Фото УНІАН

У понеділок, 15 лютого, в Києві вдень температура сягне -6°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -6°.

Весь день буде хмарна погода з проясненнями. До обіду очікуються снігопади.

Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.

Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпа.

Народні прикмети 15 лютого

15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце прогляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, такою буде й весна.

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