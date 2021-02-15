Сьогодні у Києві припиниться сніг, температура вночі впаде до -19°
До обіду очікуються снігопади.
У понеділок, 15 лютого, в Києві вдень температура сягне -6°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Снігопади відступають: сьогодні у багатьох областях України визирне сонце, а вночі вдарить мороз (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура впаде до -19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -6°.
Весь день буде хмарна погода з проясненнями. До обіду очікуються снігопади.
Швидкість вітру вдень складе 3,6 м/с.
Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпа.
Народні прикмети 15 лютого
15 лютого - Стрітення. У цей день зима зустрічається з весною. Якщо сонце прогляне крізь хмари - до відлиги. Яка погода на Стрітення, такою буде й весна.
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