Різкого похолодання в Україні не буде: синоптик дав прогноз до середини грудня

Наразі середньодобові температури повітря є нижчими за норму на 2-3º.

Найближчими днями буде тенденція до потепління / фото УНІАН

У найближчі 10-12 днів різкого похолодання не очікується. 12-15 грудня можливі невеликі опади з ожеледними явищами.

Про це повідомив голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Холодна повітряна маса залишається над Україною: синоптик розповіла, чого очікувати від погоди на завтра

"На відміну від попереднього року, коли внаслідок домінування атлантичного тепла метеорологічної зими, а це середньодобові температури нижче 0º так і не було, у цьому році, метеорологічна зима прийшла разом з календарною. І прийшла вона зі сходу, завдяки потужному сибірському антициклону. Середньодобові температури повітря нижче норми на 2-3º", - написав він.

У другій половині тижня, зі зміною східного синоптичного процесу на південний, знову намітиться тенденція до невеликого потепління. З південними вітрами до України почне надходити більш тепле повітря, температура підвищиться вночі до 0-5º морозу, вдень 0-3º тепла.

Синоптик додав, що морозна погода, яка встановилася, не являє небезпеки для зимуючих культур. Адже похолодання відбулося поступово.

Метеорологічна зима у Києві

Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада.

"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0° свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми", - йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1° і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. Минулого року у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.