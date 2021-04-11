Весь день у країні буде практично безхмарна погода.

У неділю, 11 квітня, практично по всій Україні буде сонячно. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +13°...+18°. Найхолодніше буде в Криму - тут стовпчики термометрів піднімуться до позначки в +8°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У центральних регіонах - переважно сонячна погода, вдень очікується +15°. Вночі очікується +3°.

На заході України - переважно малохмарна погода, без опадів. Вдень температура протримається на рівні +12°...+16°, а вночі опуститься до +1°...+4°.

На півночі - сонячно. Стовпчики термометрів протягом дня не опустяться нижче +14°, а вночі покажуть +1°.

На півдні повітря прогріється до +15°. У Криму буде холодніше: всього +8° і хмарна з проясненнями погода. В інших південних регіонах України буде малохмарно. Вночі температура не опуститься нижче +4°.

На сході очікується мінлива хмарність. Вдень температура коливатиметься на рівні +15°, а вночі впаде до +7°.

Народні прикмети 11 квітня

11 квітня - Марка мученика. На свято Марка дощ йде - то і на камені овес зійде.

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Автор: Олена Пилипчак