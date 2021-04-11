Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото УНІАН
У неділю, 11 квітня, практично по всій Україні буде сонячно. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +13°...+18°. Найхолодніше буде в Криму - тут стовпчики термометрів піднімуться до позначки в +8°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- У центральних регіонах - переважно сонячна погода, вдень очікується +15°. Вночі очікується +3°.
- На заході України - переважно малохмарна погода, без опадів. Вдень температура протримається на рівні +12°...+16°, а вночі опуститься до +1°...+4°.
- На півночі - сонячно. Стовпчики термометрів протягом дня не опустяться нижче +14°, а вночі покажуть +1°.
- На півдні повітря прогріється до +15°. У Криму буде холодніше: всього +8° і хмарна з проясненнями погода. В інших південних регіонах України буде малохмарно. Вночі температура не опуститься нижче +4°.
- На сході очікується мінлива хмарність. Вдень температура коливатиметься на рівні +15°, а вночі впаде до +7°.
Народні прикмети 11 квітня
11 квітня - Марка мученика. На свято Марка дощ йде - то і на камені овес зійде.
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