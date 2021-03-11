Різка зміна погоди: завтра Україну накриють хуртовини, сніг та штормовий вітер
Температура на сході впаде до -3°.
Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується із Західної Європи в напрямку Східної - до України.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Завтра, 12 березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході - переважно дощ та мокрий сніг", - пише вона.
До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде пізно ввечері або 13 березня.
У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині завтра без опадів.
Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.
Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на сході до -3°, у західній частині поступово теплішатиме, до +4°...+7°.
У Києві 12 березня очікується зміна погоди. Вітер посилиться, вдень прийде атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом.
Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля, у суботу-неділю передбачається потепління.
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