Різка зміна погоди: завтра Україну накриють хуртовини, сніг та штормовий вітер

Температура на сході впаде до -3°.

Завтра в Україні очікується зміна погоди / фото УНІАН

Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується із Західної Європи в напрямку Східної - до України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Завтра, 12 березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході - переважно дощ та мокрий сніг", - пише вона.

До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде пізно ввечері або 13 березня.

У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині завтра без опадів.

Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на сході до -3°, у західній частині поступово теплішатиме, до +4°...+7°.

У Києві 12 березня очікується зміна погоди. Вітер посилиться, вдень прийде атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом.

Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля, у суботу-неділю передбачається потепління.

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