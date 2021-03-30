Синоптик пообіцяла "гармонійне завершення" березня та приємно здивувала прогнозом на початок квітня

У середу в Україні переважатиме суха погода.

В Україні починається потепління / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 31 березня, температура повітря в більшості областей України становитиме протягом дня +10°...+14°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Березень завершується в Україні гармонійним акордом. У східних областях очікується +6°...+9°. На Полтавщині, у Дніпрі, на Запоріжжі, в Миколаївській області та в Криму передбачається +8°...+12°. На заході буде найтепліше: максимально +15°...+18°", - написала вона.

У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі та вранці в західних та північних областях трохи дощитиме. Вітер очікується з південного заходу. невеликий або помірний.

У Києві найближчої ночі та вранці можливий невеликий дощ. А протягом дня буде сухо та тепло, до +14°.

1 квітня потішить температурою у +12°...+19°, а в західних областях України можливі поодинокі грози.

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