Після пожеж Каліфорнію і Неваду накрили снігопади та рекордний холод (відео)

10:21, 12 листопада 2020
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У Каліфорнії за вихідні на гірськолижному курорті випало 46 см снігу.

У Каліфорнії випав сніг / Twitter
У Каліфорнії випав сніг / Twitter

З п'ятниці, 6 листопада 2020 року, холодні фронти, що послідували один за одним, принесли в Каліфорнію рекордну температуру і сильний снігопад після декількох місяців спекотної погоди і лісових пожеж в штаті. У кількох районах Невади також були побиті рекорди одноденних снігопадів.

Про це повідомляє The Watchers.

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У Каліфорнії за вихідні на гірськолижному курорті Сьєрра-ат-Тахо випало в цілому 46 см снігу.

Денні температури впали до +10°.

Національна метеорологічна служба (NWS) прогнозує, що температура буде значно нижчою за середню в регіоні. Можливі заморозки.

"Заморозки вб'ють посіви, іншу чутливу рослинність і, можливо, зашкодять незахищений водопровід»,- попередили синоптики.

У сусідньому штаті Невада рекорди одноденних снігопадів були побиті в декількох районах, включаючи Ріно, Карсон-Сіті і Єрінгтон.

На більшій частині території зареєстровані рекордні для цього часу 13 см снігового покриву.

"Зазвичай перший снігопад і відбувається приблизно в середині листопада, але що незвично, так це кількість снігу, що випав», - повідомляє американський телеканал KRNV-DT.

Журналісти відзначають, що в Ріно (Невада) бачили таку кількість снігу тільки два рази в історії до 8 листопада. У регіоні вже близько 130 років ведеться облік. Так що вони вважають це справжнім рекордом.

Масштабні лісові пожежі в США

  • У березні через суху і вітряну погоду в американському штаті Оклахома спалахнули природні пожежі.

  • Влітку лісові пожежі охопили відразу кілька американських штатів: палали не тільки ліси, але і автомобілі і будинки.

  • В результаті пожеж в Америці в атмосферу потрапило понад 30 млн тонн вуглецю. Дим від пожеж у США дістався Європи.

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Перевод: Автор: Олена Пилипчак

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Теги: погодаСШАекологіяКаліфорнія
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