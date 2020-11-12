Після пожеж Каліфорнію і Неваду накрили снігопади та рекордний холод (відео)
У Каліфорнії за вихідні на гірськолижному курорті випало 46 см снігу.
З п'ятниці, 6 листопада 2020 року, холодні фронти, що послідували один за одним, принесли в Каліфорнію рекордну температуру і сильний снігопад після декількох місяців спекотної погоди і лісових пожеж в штаті. У кількох районах Невади також були побиті рекорди одноденних снігопадів.
Про це повідомляє The Watchers.
У Каліфорнії з новою силою розгораються лісові пожежі (фото, відео)
У Каліфорнії за вихідні на гірськолижному курорті Сьєрра-ат-Тахо випало в цілому 46 см снігу.
Денні температури впали до +10°.
Національна метеорологічна служба (NWS) прогнозує, що температура буде значно нижчою за середню в регіоні. Можливі заморозки.
"Заморозки вб'ють посіви, іншу чутливу рослинність і, можливо, зашкодять незахищений водопровід»,- попередили синоптики.
У сусідньому штаті Невада рекорди одноденних снігопадів були побиті в декількох районах, включаючи Ріно, Карсон-Сіті і Єрінгтон.
На більшій частині території зареєстровані рекордні для цього часу 13 см снігового покриву.
"Зазвичай перший снігопад і відбувається приблизно в середині листопада, але що незвично, так це кількість снігу, що випав», - повідомляє американський телеканал KRNV-DT.
Журналісти відзначають, що в Ріно (Невада) бачили таку кількість снігу тільки два рази в історії до 8 листопада. У регіоні вже близько 130 років ведеться облік. Так що вони вважають це справжнім рекордом.
Масштабні лісові пожежі в США
У березні через суху і вітряну погоду в американському штаті Оклахома спалахнули природні пожежі.
Влітку лісові пожежі охопили відразу кілька американських штатів: палали не тільки ліси, але і автомобілі і будинки.
В результаті пожеж в Америці в атмосферу потрапило понад 30 млн тонн вуглецю. Дим від пожеж у США дістався Європи.
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