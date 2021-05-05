Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності.

До кінця доби 5 травня та протягом 6 травня у Києві спостерігатиметься сильний вітер.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Зазначається, що у Київській області та Києві пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Таким погодним умовам надано 1 рівень небезпечності - жовтий.

Пожежна небезпека в Україні

Сьогодні, 5 травня, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Так, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Автор: Олена Пилипчак