Небезпека пожеж зберігається у 14 областях.

Сьогодні, 5 травня, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Так, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня: дані Погоди УНІАН

У середу, 5 травня, практично по всій Україні визирне сонце. Середня температура по країні складе +19°, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище +16°. Опадів не очікується.

У Києві - сонячно. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°.

У Львові в середу очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +19°.

В Одесі - сонячно, температура вночі +10°, вдень +16°.

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Автор: Олена Пилипчак