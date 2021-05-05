Сьогодні, 5 травня, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Так, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди в Україні на 5 травня: дані Погоди УНІАН
У середу, 5 травня, практично по всій Україні визирне сонце. Середня температура по країні складе +19°, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище +16°. Опадів не очікується.
У Києві - сонячно. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°.
У Львові в середу очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +19°.
В Одесі - сонячно, температура вночі +10°, вдень +16°.
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