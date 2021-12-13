Від екстремальної погоди страждають Греція, Болгарія, Албанія та Сербія.

Сильний шторм накрив Балкани. Від екстремальної погоди страждають Греція, Болгарія, Албанія і Сербія.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, Сербію накрили снігопади. Як повідомляється, замело Белград. По дорогах не проїхати, громадський транспорт практично не ходить. Кілька автомобілів розчавили дерева, що не витримали вагу снігу. Кілька годин не працював міжнародний аеропорт. А захід країни через снігопади залишився практично повністю без електрики.

Як повідомляється, найбільше дісталося півночі Греції - там загинула жінка, чиє авто змило водою. Через зливи місцеві річки вийшли з берегів й затопили відразу кілька містечок. Шквальний вітер валить дерева та обриває дроти.

Складна ситуація також у Болгарії та Албанії. Там через дощі та зсуви відрізало від світу чимало гірських селищ. Кілька десятків сіл залишилися без електрики.

Як повідомляється, від найпотужнішої за останні 20 років повені страждає і північ Іспанії, де вирує шторм "Барра". Там загинули дві людини.

Нагадаємо, потужні смерчі, які, за словами синоптиків, є незвичайним явищем в холодну пору року, пронеслися по шести штатах США з вечора п'ятниці, залишивши за собою слід зі смертей і руйнувань. Десятки людей загинули.

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Автор: Катерина Лиманська