Стихія принесла із собою рвучкий вітер до 130 км/год.

Британію та Ірландію вже другий день поспіль шматує потужний шторм "Барра". Гігантські хвилі накочуються на побережжя країн, через що довелося зупинити морські рейси.

Читайте також"Вийшов на вулицю і побачив свою машину під водою": в Іспанії після дощів почався потоп (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні стихія принесла із собою рвучкий вітер до 130 км/год, а подекуди здійнялася ще й завірюха.

Повідомляється, що близько 50 тисяч людей лишилися без світла, а у більшості шкіл через негоду довелося призупинити навчання.

Через шторм в країнах скасували морські та залізничні рейси, влада також розпорядилася закрити для проїзду прибережні дороги.

Нагадаємо, щонайменше десять регіонів Іспанії зіткнулися з потужними снігопадами. Найдужче через велику кількість опадів постраждала провінція Жирона, що на північному сході Каталонії.

Внаслідок негоди, десятки транспортних засобів опинилися заблокованими під кучугурами снігу. Крім того, на дорогах утворилися масштабні затори.

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Автор: Екатерина Малюга