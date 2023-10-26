Синоптики зауважують, що температура повітря буде близькою до норми.

Український гідрометцентр оприлюдним коротку кліматичну характеристику листопада за аналізом минулих років та прогноз, яким буде останній місяць осені в Україні.

Як повідомляють у прес-службі Укргідрометцентру, у листопаді середня місячна температура складає 0-4° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 9° тепла.

Абсолютний максимум температури становить 6-24° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29°.

Відео дня

Абсолютний мінімум температури – 15-24° морозу, в північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та гірських районах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській області, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.

За прогнозом фахівців Укргідрометцентру, у листопаді 2023 року середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях - 28-32 мм, що дещо менше за норму.

Погода в Україні - останні прогнози

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, циклон, що охопив Україну 25 жовтня та накрив дощами, поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою атмосферні фронти. Тому дощі на півночі та у центрі стихнуть і навіть вдень припиняться.

Вас також можуть зацікавити новини: