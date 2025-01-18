Веселка утворюється, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів.

На острові Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", науковцям вдалося зробити цікаве відео. На ньому можна побачити, як синьо-жовте полотнище на високому флагштоці опинилося у сяючому колі. На тлі неба сонячні промені наче пронизують прапор, який опинився в самому центрі "чарівного" кола.

Як пояснили у Національному антарктичному науковому центрі у Facebook, зафіксоване явище називається "гало". Воно утворюється навкруг джерел світла, а в момент знімання на рівні прапора як раз сяяло Сонце.

Йдеться, що гало можна нерідко побачити в небі біля станції "Академік Вернадській", адже там є відповідні умови для його виникнення: мороз та підвищена вологість.

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"Весілка утворюється, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів. Світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Так навколо джерела світла утворюється те саме вторинне світіння", - розповіли науковці.

Причиною гало часто є перисто-шаруваті хмари, які майже прозорі та складаються з крижаних кристалів. Вони затягують усе небо й мають вигляд легкої однорідної пелени без чітких деталей чи білої волокнистої вуалі з певними чіткими смугами. Як пояснили вчені, саме такі хмари разом з Сонцем створили веселку довкола прапора.

Що ще відомо про полярну станцію "Академік Вернадський"

Як повідомляв УНІАН, на острові Галіндез, в районі української полярної станції "Академік Вернадський", спостерігається бебі-бум - вилупилися пташенята домініканських мартинів. На світлинах, які зробили науковці, можна побачити пташенят, які у гнізді, облаштованому дорослими мартинами, майже зливаються із загальним пейзажем.

Малята тиснуться один до одного у "будиночку", який, зважаючи на все, знаходиться на кам'янистому березі. На момент фільмування, на острові Галіндез підростало четверо пташенят, також очікувалось поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції.

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