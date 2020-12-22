Сильний вітер, сніг та швидка відлига: у Карпатах оголосили штормове попередження

На високогір'ї очікуються пориви вітру до 22 м/с.

Туристів просять не йти в гори / фото УНІАН

Починаючи із другої половини доби 22 грудня та протягом 23-25 грудня у Карпатах, внаслідок проходження серії фронтів циклонів із Атлантики, очікується значне погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на своїй сторінці у Facebook.

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У горах очікується сильний вітер з поривами до 16 м/с, на високогір'ї - до 22 м/с, дощ із мокрим снігом, у горах та на високогір'ї - мокрий сніг.

22-23 грудня ймовірне утворення снігового покриву висотою - до 15 см (здебільшого на сході Закарпаття, у Івано-Франківській області). Наступного дня у зв'язку із позитивноютемпературою повітря та дощами, сніговий покрив суттєво зменшиться та практично повністю розстане.

25 грудня внаслідок поновлення опадів у вигляді мокрого снігу та снігу, на високогір'ї повторно утвориться сніговий покрив висотою до 10 см.

У звязку з подібними погодними умовами метеорологи наполегливо радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.

Сніг у Карпатах

Карпати засипало снігом. Фотографія засніжених вершин діляться користувачі соцмереж.

Сніг вкрив ялини і лежить на чагарниках. Озера починають вкриватися тонким льодом.