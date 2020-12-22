Сильний вітер, сніг та швидка відлига: у Карпатах оголосили штормове попередження
На високогір'ї очікуються пориви вітру до 22 м/с.
Починаючи із другої половини доби 22 грудня та протягом 23-25 грудня у Карпатах, внаслідок проходження серії фронтів циклонів із Атлантики, очікується значне погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на своїй сторінці у Facebook.
Атмосферні фронти принесуть в Україну налипання мокрого снігу та дощі - синоптик
У горах очікується сильний вітер з поривами до 16 м/с, на високогір'ї - до 22 м/с, дощ із мокрим снігом, у горах та на високогір'ї - мокрий сніг.
22-23 грудня ймовірне утворення снігового покриву висотою - до 15 см (здебільшого на сході Закарпаття, у Івано-Франківській області). Наступного дня у зв'язку із позитивноютемпературою повітря та дощами, сніговий покрив суттєво зменшиться та практично повністю розстане.
25 грудня внаслідок поновлення опадів у вигляді мокрого снігу та снігу, на високогір'ї повторно утвориться сніговий покрив висотою до 10 см.
У звязку з подібними погодними умовами метеорологи наполегливо радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.
Сніг у Карпатах
Карпати засипало снігом. Фотографія засніжених вершин діляться користувачі соцмереж.
Сніг вкрив ялини і лежить на чагарниках. Озера починають вкриватися тонким льодом.
"Станом на 8:15 21.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища -5°", - йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
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