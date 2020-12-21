Україну накриють сильні тумани: оголошено перший рівень небезпеки

09:20, 21 грудня 2020
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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Сьогодні Україну затягне туманами / фото УНІАН
Сьогодні Україну затягне туманами / фото УНІАН

Сьогодні, 21 грудня, на території України туман, видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий. 

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку iз зниженням температури повітря, 21-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського) очікується посилення льодових явищ.

Довідка УНІАН. Льодові явища - складові льодового режиму річки.

До них відносяться:

  • Шуга (тендітні, білого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоходом);
  • Донний лід (утворюється на дні водойми при опусканні переохолоджених мас води);
  • Поверхневий лід;
  • Забереги (тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням);
  • Затори (нагромадження крижин під час льодоходу в вузьких місцях);
  • Зажори (скупчення в руслі річки мас шуги та/або донного льоду).

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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