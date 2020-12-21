Україну накриють сильні тумани: оголошено перший рівень небезпеки
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Сьогодні, 21 грудня, на території України туман, видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку iз зниженням температури повітря, 21-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського) очікується посилення льодових явищ.
Довідка УНІАН. Льодові явища - складові льодового режиму річки.
До них відносяться:
- Шуга (тендітні, білого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоходом);
- Донний лід (утворюється на дні водойми при опусканні переохолоджених мас води);
- Поверхневий лід;
- Забереги (тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням);
- Затори (нагромадження крижин під час льодоходу в вузьких місцях);
- Зажори (скупчення в руслі річки мас шуги та/або донного льоду).
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.
У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.
- Вінниця+2°... -2°
- Дніпро-2°... -3°
- Донецьк-2°... -6°
- Житомир+2°... -2°
- Запоріжжя-1°... -2°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ+2°... -4°
- Кропивницький+1°... -5°
- Луганськ-3°... -12°
- Луцьк+2°... -1°
- Львів+1°... -2°
- Миколаїв+1°... -5°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава-2°... -6°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -7°
- Тернопіль+1°... -2°
- Харків-3°... -5°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси+1°... -3°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+3°... -2°