Україну накриють сильні тумани: оголошено перший рівень небезпеки

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Сьогодні Україну затягне туманами / фото УНІАН

Сьогодні, 21 грудня, на території України туман, видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку iз зниженням температури повітря, 21-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського) очікується посилення льодових явищ.

Довідка УНІАН. Льодові явища - складові льодового режиму річки.

До них відносяться:

Шуга (тендітні, білого кольору грудки льоду, що з'являються на воді перед льодоходом);

Донний лід (утворюється на дні водойми при опусканні переохолоджених мас води);

Поверхневий лід;

Забереги (тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням);

Затори (нагромадження крижин під час льодоходу в вузьких місцях);

Зажори (скупчення в руслі річки мас шуги та/або донного льоду).

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 21 грудня, практично по всій Україні буде похмуро. Сонце визирне тільки в Луцькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Температурний мінімум вдень складе -3°, а максимум +3°.

У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень +2°.