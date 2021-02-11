"Доброго тепла не буде ні у квітні, ні у березні": синоптик дав прогноз на весну в Україні

Горбань каже, що морозів весною не буде, але буде холодно.

Горбань обіцяє багато опадів навесні / Фото ua.depositphotos.com

На початку календарної весни морози вщухнуть, але справжнє тепло прийде лише у травні.

Про це повідомляє народний синоптик Леонід Горбань, передає Радіо Свобода.

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Методи прогнозування народного синоптика враховують рух планет сонячної системи та стародавні народні прикмети. Офіційна наука цієї методики не визнає, але сам Горбань переконує, що його пронози справджуються. Він також стверджує, що погода в Україні у лютому цього року ніяк не вписується у теорію глобального потепління.

"Загалом в Україні зараз цілком нормальна погода для сезону. Нічого особливого, ніякої аномалії немає. Погода відповідає попереднім розрахункам та закономірностям впливів планет сонячної системи. Передбачалася і велика кількість снігу в лютому. Тому чекаємо на сильні морози. У лютому ще два підходи циклонів, але вони вже будуть не такими сніжними. Пізніше можливий сніг із дощем. Доброго тепла не буде ні у квітні, ні у березні. Морозів не буде, але буде холодно - 5-7 градусів вище нуля і багато опадів. Це, насправді, добре, адже дасть додаткову вологу для сільського господарства", - каже він.

Потепління в Україні: прогноз синоптиків Укргідрометцентру

Скорого потепління в Україні очікувати не варто.

Таку заяву зробив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби за прогнозами потепління не буде", - сказав Білик.

Як додав синоптик, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу. Припинення снігопадів він прогнозує 13-14 лютого.