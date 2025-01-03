Водночас наразі немає інформації про перенаправлення або скасування авіарейсів.

Столицю Індії покрив густий смог, внаслідок чого представники аеропортів та авіакомпаній попередили про можливі збої в польотах, адже погіршення якості повітря призвело до зменшення видимості до нуля в деяких районах, пише Reuters.

У виданні нагадали, що Делі, який бореться зі смогом та поганою якістю повітря з початку зими, посів третє місце серед найзабрудненіших столиць світу за рейтингом IQAir.

Зокрема представник аеропорту заявив, що наразі не повідомлялося про перенаправлення або скасування рейсів, попри те, що влада попереджала про літаки, які можуть зіткнутися з труднощами через відсутність відповідного обладнання.

Водночас у соцмережах найбільша індійська авіакомпанія IndiGo і лоукостер Spicejet застерегли від затримок через погодні умови. Також авіаційний сайт FlightRadar24 написав, що станом на 10:14 затримки становили в середньому 8 хвилин для 20 рейсів.

За інформацією ЗМІ, деякі залізничні рейси в Делі теж були затримані.

"У п'ятницю якість повітря в Нью-Делі була оцінена як "дуже погана" з індексом 351, повідомив головний орган країни з контролю за забрудненням, що значно перевищує рівень від нуля до 50, який він вважає "добрим"", - додали у Reuters.

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Як писав УНІАН, на Тенерифе закрили проїзд до популярного нацпарку через несприятливі погодні умови, а саме накопичення снігу та льоду, через що на дорогах водіння в цьому регіоні стало небезпечним.

Також повідомлялось, що у Вануату стався землетрус, внаслідок якого загинуло 14 людей. Проте такі цифри не остаточні, адже рятувальники шукають тих, хто вижив.

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