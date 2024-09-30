У столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини.

Причиною задимлення на Київщині є пожежі в екосистемах. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що зараз у столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря:

"Станом на 7 ранку локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП "Ліси України" на Київщині. О 10 ранку локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га. Наразі ситуація знаходиться під контролем лісівників".

У свою чергу за інформацією Гідрометцентру до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Цей дрібний пил осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

"Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", - йдеться у повідомленні.

У відомстві прогнозують, що на територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня.

Екологи радять за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму, тримати вікна та двері зачиненими, пити багато води, використовувати маску або респіратор, а також очищувачі повітря та робити вологе прибирання приміщень:

"Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем".

Забруднення повітря у Києві

В середині вересня у Києві зафіксували значне забруднення повітря. Середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищував гранично допустимі концентрації, що може негативно впливати на самопочуття людей.

Протягом 18-19 вересня через суху та теплу погоду вміст діоксиду азоту в повітрі перевищував критичний рівень, а саме 5 гранично допустимих концентрацій.

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