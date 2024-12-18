Понад 200 осіб дістали поранення.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Вануату зросла до 14. Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої поліції, понад 200 осіб дістали поранення, а біля лікарень встановили сортувальні намети для управління потоком пацієнтів.

У ЮНІСЕФ тим часом заявили, що в постраждалому регіоні почалися серйозні проблеми з питною водою.

"Сьогодні вранці ми вже спостерігали зростання кількості дітей із діареєю. Це означає, що вони почали пити забруднену воду, оскільки водопостачання було перервано", - заявили в організації.

Як повідомляється, рятувальні роботи тривають, а Вануату тим часом стрясають численні афтершоки. Минулої ночі магнітуда кількох із них сягнула 6,1.

В ООН підрахували, що від землетрусу постраждало 116 000 осіб - це близько третини населення країни.

Землетрус у Вануату - що відомо

17 грудня Вануату струсонув дуже сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 7,3 зафіксували о 3:47 за київським часом.

Відтоді в постраждалому регіоні регулярно відбуваються афтершоки, деякі з них - сильні.

Вануату - тропічна острівна держава. Вона розташована в сейсмічно активному Тихоокеанському вогняному кільці. Вануату входить до числа країн, які найбільше схильні до ризику стихійних лих та екстремальних погодних явищ.

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