На південь України прийшла справжня зима: на Херсонщині випав перший сніг (фоторепортаж, відео)

Сніжна зима нарешті дісталася південних регіонів.

На південь України прийшла справжня зима. У курортному Генічеську у Херсонській області випав перший сніг.

Фото засніженого міста опублікував Типичный Херсон.

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Сніг припорошив дороги і залишився лежати на деревах.

Ожеледиця в Україні

Сьогодні вдень, 23 грудня, в більшості північних і центральних областей на дорогах ожеледиця.

Таким погодним умовам надано перший рівень небезпеки - жовтий.