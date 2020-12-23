На південь України прийшла справжня зима: на Херсонщині випав перший сніг (фоторепортаж, відео)
Сніжна зима нарешті дісталася південних регіонів.
На південь України прийшла справжня зима. У курортному Генічеську у Херсонській області випав перший сніг.
Фото засніженого міста опублікував Типичный Херсон.
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Сніг припорошив дороги і залишився лежати на деревах.
Ожеледиця в Україні
Сьогодні вдень, 23 грудня, в більшості північних і центральних областей на дорогах ожеледиця.
Таким погодним умовам надано перший рівень небезпеки - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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