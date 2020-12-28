Зимова Італія: снігопад перетворив Мілан на казкове місто (фоторепортаж)
У Мілані стоїть справжня зимова погода.
Сьогодні вночі, 28 грудня, у Мілані випав сніг.
Про це свідчать фотографії Reuters.
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Сніг запорошив порожні нічні вулиці. Прикрашене гірляндами місто тепер виглядає по-справжньому святковим.
Комунальні служби розчищають замети.
Метрові замети в Нью-Йорку
18 грудня в Нью-Йорку місцями намело метрові замети. Останній раз такі хуртовини спостерігали 4 роки тому.
Скасовано майже півтори тисячі рейсів і з перебоями працює залізниця. На дорогах майже нульова видимість - за півдоби сталося понад 100 аварій. Поліція закликає водіїв не ризикувати і не виїжджати в таку негоду. Комунальники не встигають прибирати сніг, і навіть на Мангеттені зараз зручніше ходити на лижах. Діти грають в снігу і катаються на санках.
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