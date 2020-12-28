Зимова Італія: снігопад перетворив Мілан на казкове місто (фоторепортаж)

15:43, 28 грудня 2020
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У Мілані стоїть справжня зимова погода.

Сьогодні вночі, 28 грудня, у Мілані випав сніг.

Про це свідчать фотографії Reuters.

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Сніг запорошив порожні нічні вулиці. Прикрашене гірляндами місто тепер виглядає по-справжньому святковим. 

Комунальні служби розчищають замети.

Метрові замети в Нью-Йорку

18 грудня в Нью-Йорку місцями намело метрові замети. Останній раз такі хуртовини спостерігали 4 роки тому.

Скасовано майже півтори тисячі рейсів і з перебоями працює залізниця. На дорогах майже нульова видимість - за півдоби сталося понад 100 аварій. Поліція закликає водіїв не ризикувати і не виїжджати в таку негоду. Комунальники не встигають прибирати сніг, і навіть на Мангеттені зараз зручніше ходити на лижах. Діти грають в снігу і катаються на санках. 

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: ІталіяпогодазимаМілан
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