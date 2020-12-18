На лижах Мангеттеном: у США - метрові кучугури, комунальники не встигають прибирати сніг (фоторепортаж, відео)
Діти граються у снігу та катаються на санчатах.
У Нью-Йорку місцями намело метрові кучугури снігу. В останнє такі заметілі спостерігали 4 роки тому.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Скасовано майже півтори тисячі рейсів і з перебоями працює залізниця. На дорогах майже нульова видимість - за півдоби сталось більше 100 аварій. Поліція закликає водіїв не ризикувати і не виїжджати в таку негоду. Комунальники не встигають прибирати сніг, і навіть на Мангеттені зараз зручніше ходити на лижах. Діти граються у снігу та катаються на санчатах.
Зимовий шторм у США: що відомо
Зимовий шторм пройшов східним узбережжям США у середу, 16 грудня, завдавши руйнівного удару по транспортних системах.
До полудня негода накрила Вашингтон і принесла сніг у Нью-Йорк, Меріленд, Вірджинію, Західну Вірджинію і Пенсільванію.
За словами синоптиків, на території, що тягнеться від східної Пенсільванії до гір Катскілл в Нью-Йорку, може випасти до 60 см снігу, а на решті частини Північного Сходу - до 30 см або більше.
За їх словами, деякі райони Вірджинії і Північної Кароліни будуть вкриті тонким шаром льоду, в той час як у Середньоатлантичному регіоні ближче до узбережжя пройдуть дощі.
Автобусне і залізничне сполучення в північній частині штату призупинене, людей просять залишатися вдома. Три найбільш завантажених аеропорті у регіону повідомили про скасування до 30% рейсів.
Рада з комунальних підприємств штату Нью-Джерсі заявила, що через сильні вітри також можливі масові відключення електроенергії.
З урахуванням очікуваних поривів вітру до 80 км/год сніг може значно знизити видимість і пошкодити дерева і лінії електропередач, повідомила місцева служба погоди.
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