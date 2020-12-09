"Зима не буде такою, як попередня": синоптик розповів, чи слід чекати українцям на сніг
Білик сподівається, що прийдешня зима потішить українців снігом.
В Україні відбувається зміна клімату та йде потепління. Але точних прогнозів на цю зиму дати неможливо.
Про це розповів синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу «Україна 24».
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«Зараз відбувається зміна клімату, іде потепління. Зараз лише перший тиждень зими, й істотного снігу у нас немає. Але він, звісно, буде, зима тільки почалася. Сподіваймося на краще, що все-таки сніг ми вже побачили, і ще його буде достатньо, щоб сніговика зліпити чи в сніжки погратись, на санчатах покататися», - зазначив синоптик.
Він наголосив, що нинішня зима не має бути настільки ж аномально теплою, як попередня.
«Як правило, найнижчі температури спостерігаються в кінці січня – на початку лютого. Щодо цієї зими неможливо дати точного прогнозу, що саме 20 лютого 2021 року буде найнижча температура. Можу сказати, що в південних областях зараз дуже складні погодні умови внаслідок сильного вітру, який на півдні та на сході, найближчими днями він буде охоплювати всю територію України. Південно-східний вітер, 7-10 м/с, пориви 15-20 м/с майже по всій Україні до вихідних. Сподіваюсь, що нинішня зима буде іншою, бо минула була аномально теплою. Не думаю, що дві зими будуть настільки аномальні, теплі. Напевно все-таки вона буде теплою, але не такою, як минула», – заявив Білик.
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Морози протримаються до середини грудня, з 14 грудня знову потеплішає до 1-6 градусів з позначкою "плюс", але відлига буде недовгою. 18 грудня в Україні похолодає до мінус 7 градусів вдень і до 10-13 нижче нуля вночі.
21-22 грудня потеплішає, але 26 грудня стовпчики термометрів знову впадуть до 7 градусів морозу. Завершення першого місяця зими буде з "плюсом": 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.
Опадів у грудні буде чимало - 6 грудня очікується сніг з дощем, 9 і 11 грудня випаде сніг, а 15 і 17 грудня знову варто очікувати дощів. Крім того, снігопади пройдуть 18, 19, 27 і 28 грудня, а ось напередодні Нового року прогноз невтішний: 30 грудня на українців чекають дощі.
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