За добу в Україні випало до 20 сантиметрів снігу
Зранку сніг йшов на Львівщині та Вінничині.
Сніговий циклон залишив територію України. Протягом минулої доби значний сніг з приростом покриву до 20 сантиметрів випав у Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей.
Про це повідомляє Укравтодор.
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Станом на 06:00 йшов невеликий сніг у Львівській та Вінницькій областях, дощі - у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та на сході.
Туман у Рівненській, Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській областях.
Температура повітря на заході та півночі -4°...-12°, в центрі -1°...-5°, на південному сході +2°...+8°.
"Стан покриття на окремих ділянках автомобільних доріг державного значення у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами місцями мокре, в решті областей – сухе", - йдеться у повідомленні.
Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено.
Ожеледиця на дорогах в Україні: попередження від ДСНС
Сьогодні, 2 лютого, на дорогах України очікується ожеледиця.
"На дорогах України, крім південно-східної частини - ожеледиця. Вночі у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
У Києві та області також на дорогах ожеледиця. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць.
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