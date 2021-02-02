Рятувальники попереджають: на дорогах України очікується ожеледиця
Вночі на Україну налетить штормовий вітер.
Сьогодні, 2 лютого, на дорогах України очікується ожеледиця.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"На дорогах України, крім південно-східної частини - ожеледиця. Вночі у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
У Києві та області також на дорогах ожеледиця. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць.
Прогноз погоди в Україні на 2 лютого: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 2 лютого, практично по всій країні припиняться опади. Винятки складуть тільки східні регіони - тут очікуються дощі, і на Житомирщині і в Києві - сніг. Температура вдень не підніметься вище +5°, не рахуючи Криму: тут стовпчики термометрів досягнуть позначки в +12°.
У Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, температура повітря вночі -7°, вдень -4°.
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°