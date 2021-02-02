Рятувальники попереджають: на дорогах України очікується ожеледиця

Вночі на Україну налетить штормовий вітер.

Сьогодні на дорогах очікується ожеледиця / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Сьогодні, 2 лютого, на дорогах України очікується ожеледиця.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"На дорогах України, крім південно-східної частини - ожеледиця. Вночі у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві та області також на дорогах ожеледиця. Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 2 лютого, практично по всій країні припиняться опади. Винятки складуть тільки східні регіони - тут очікуються дощі, і на Житомирщині і в Києві - сніг. Температура вдень не підніметься вище +5°, не рахуючи Криму: тут стовпчики термометрів досягнуть позначки в +12°.

У Києві буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, температура повітря вночі -7°, вдень -4°.