Львів'яни вийшли на загальноміське прибирання вулиць від снігу (фото, відео)

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні в найближчі дні.

У Львові до загальноміського прибирання вулиць від снігу залучать працівників міської ради.

Про це поінформувала заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, повідомляє прес-служба мерії.

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«У зв’язку із сильними снігопадами міський голова Львова звернувся до працівників міської ради, щоб вони вийшли прибирати на певні локації нашого міста та допомогли в такий спосіб двірникам. Так, о 15:00 сьогодні буде збір працівників міської ради біля входу в мерію, розподіл на бригади, а потім прибирання тротуарів і прибардюрних ділянок. Ми хочемо полегшити роботу нашим двірникам, тому організовуємо таке прибирання. Також до прибирання долучаються працівники районних адміністрацій, великих комунальних установ», - розповіла Маруняк.

Окрім того, мер Львова Андрій Садовий закликав усіх небайдужих львів'ян сьогодні долучитись до прибирання вулиць від снігу.

«Прогноз погоди на цей тиждень невтішний. Так виглядає, що снігопад не вщухатиме. Наші комунальні служби роблять все, що в їхніх силах. Але потрібна допомога… Прохання до мешканців, ОСББ, управляючих компаній та власників підприємств організуватись і розчистити сніг біля ваших територій та помешкань. Така кількість снігу не є звичною для нашої громади. Але об'єднавшись, можемо побороти негоду. Складна ситуація потребує нестандартних рішень. До зустрічі на наших вулицях», — зазначив мер.

Снігопад в Україні