Також відомо про загиблих внаслідок стихійного лиха.

В індійському гімалайському штаті Сіккім внаслідок зсувів ґрунту і повеней цього тижня загинуло щонайменше шестеро людей, ще близько дві тисячі туристів опинилися у скрутному становищі. Про це повідомили офіційні особи, пише Reuters.

Також стало відомо про смерть ще чотирьох людей в непальському районі Тапледжунг, який межує з Сіккімом. Сталося це після того, як зсув зніс будинок, в якому спали люди.

За інформацією місцевої влади північно-східного індійського штату, сильні дощі спричинили зсуви ґрунту в кількох місцях у районі Манган, який охоплює північний Сіккім і лежить приблизно за 100 км (60 миль) на північ від столиці штату Гангток.

"Дощ йде безперервно вже 36 годин. Дорога на північ Сіккіму пошкоджена в багатьох місцях, що призвело до розриву зв'язку з районом. Всі застряглі туристи в безпеці, але ми не змогли їх евакуювати через пошкодження", - повідомив районний суддя Мангана Хем Кумар Четтрі.

Він додав, що для ремонту дороги було залучено працівників і техніку, а також уточнив, що пошкодження були "значними", тому ремонт займе деякий час. Крім того, близько 50 будинків були частково або повністю знищені дощами, а людей було перевезено в табір для постраждалих.

Стихійні лиха у світі

Як писав УНІАН, на півдні Бразилії тривала найсильніша повінь, внаслідок чого загинуло 107 людей. Також ще 130 осіб вважаються зниклими безвісти. Понад 165 000 мешканців були змушені покинути свої затоплені будинки.

Крім того, стало відомо, що Китай накрила сильна повінь. Тоді повідомлялось про чотирьох загиблих та 10 зниклих безвісти. Зазначається, що повінь сталася у найбільш густонаселеній провінції Китаю, де проживає близько 127 мільйонів людей.

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